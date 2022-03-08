Последнее обновление: 08.03.2022 18:37

В Кыргызстане штрафуют водителей с наклеенным знаком "Z" на авто

В столице Кыргызстана Бишкеке штрафуют водителей, которые приклеили на свои автомобили наклейки с буквой "Z" в знак поддержки российских оккупантов.

Об этом сообщил пресс-секретарь патрульной службы милиции Бишкека Байкази Айтикул уулу, передает УНН со ссылкой на "Радио Азаттык", пишет УНН.

С нарушителей взимают штраф в 5,5 тыс. сомов (свыше 1800 грн), а машину отправляют на штрафстоянку.

"На авто запрещается наносить наклейки, не имеющие соответствующих разрешений и лицензий", — заявил Айтикул уулу.

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