Последнее обновление: 08.03.2022 18:37

YouTube удалил оба канала российского пропагандиста Соловьева

YouTube удалил каналы российского пропагандиста Владимира Соловьева "Соловьев Live" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

Соловьев назвал это решение "объявлением войны" и призвал закрыть YouTube в России, передает УНН.

Он также сказал, что будет продолжать делать свое шоу на западном видеохостинге, размещая в своих соцсетях ссылку на трансляцию непосредственно перед эфиром.

Главный кремлевский пропагандист Владимир Соловьев утратил свое имущество в Европе вследствие западных санкций. Итальянские власти конфисковали две виллы Соловьева на озере Комо в элитной курортной зоне у подножия Альп.

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