Зеленский обвинил НАТО в трусости и самогипнозе

Отказавшись закрыть небо над Украиной, руководство НАТО дало зеленый свет дальнейшим бомбардировкам авиации России территории Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в новом видеообращении 4 марта, передает УНН.

«Девять дней мы видим жесткую войну, разрушают наши города, обстреливают наших людей, наших детей, жилые кварталы, церкви, школы, уничтожают все, что обеспечивает нормальную жизнь, человеческую жизнь, и хотят это продолжать. Зная, что новые удары и жертвы неизбежны, НАТО сознательно приняло решение не закрывать небо над Украиной. Мы считаем, что страны НАТО сами создали нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию России против НАТО», - заявил Зеленский.

«Это самогипноз тех, кто слаб, не уверен внутренне, хотя может владеть оружием в разы более сильным, чем есть у нас. Вы должны были думать о людях, о человечности. А о чем вы думали на том заседании? Все люди, которые погибнут с этого дня, погибнут также и из-за вас, из-за вашей слабости, из-за вашей разобщенности», - подчеркнул он.

«Все, на что смог Альянс на сегодня - это провести через систему своих закупок 50 тонн дизтоплива для Украины. Видимо, для того, чтобы мы могли сжечь Будапештский меморандум", - сказал президент Украины.

"… руководство Альянса дало зеленый свет для дальнейшей бомбардировки украинских городов и сел, отказавшись сделать бесполетную зону. Вы могли закрыть небо, но... Я не знаю, кого вы можете защитить, способны ли защитить вы свои страны - страны Альянса. От нас вы не сможете откупиться литрами топлива за литр нашей крови, пролитой за нашу общую Европу, за нашу общую свободу, за наше общее будущее", - заявил Зеленский.