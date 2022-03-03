Россия и Беларусь отстранены от участия в Паралимпиаде в Пекине

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от участия в зимних Паралимпийских играх 2022 в Пекине в связи с участием их стран войне против Украины. Такое заявление сделал Международный паралимпийский комитет (МПК) в четверг, 3 марта.

Таким образом, МПК изменил свое изначальное решение по этому поводу, о котором было объявлено накануне.

Предполагалось, что российским и белорусским спортсменам разрешат участвовать в соревнованиях, которые откроются 4 марта, без использования национальной символики.