Последнее обновление: 03.03.2022 13:36

Россия и Беларусь отстранены от участия в Паралимпиаде в Пекине

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от участия в зимних Паралимпийских играх 2022 в Пекине в связи с участием их стран войне против Украины. Такое заявление сделал Международный паралимпийский комитет (МПК) в четверг, 3 марта.

Таким образом, МПК изменил свое изначальное решение по этому поводу, о котором было объявлено накануне.

Предполагалось, что российским и белорусским спортсменам разрешат участвовать в соревнованиях, которые откроются 4 марта, без использования национальной символики.



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