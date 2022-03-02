Последнее обновление: 02.03.2022 11:30

Рогозин опровергает взлом хакерами контрольного центра «Роскосмоса»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опровергает информацию о взломе хакерами Anonymous контрольного центра госкорпорации и потерю связи с российскими спутниками.

«Информация от этих мошенников и мелких жуликов недостоверна. Все наши центры управления космической деятельностью работают как обычно», — написал Рогозин по-английски, передает РБК

Глава «Роскосмоса» прикрепил к публикации пост аккаунта, связанного с группировкой Anonymous. В нем говорилось о том, что хакерская группа NB65, «аффилированная с Anonymous», прекратила работу контрольного центра «Роскосмоса». «Россия больше не контролирует ее собственные спутники-шпионы», — говорилось в твите.

25 февраля, после начала военного вторжения России в Украину, хакеры из Anonimous объявили



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