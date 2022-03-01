Последнее обновление: 01.03.2022 16:01

Британия собирается поднять вопрос об исключении России из Совбеза ООН

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Польшу, где собирается обсудить ситуацию в Украине с европейскими союзниками.

Джонсон заявил, что Великобритания продолжит оказывать "максимальное давление" на Россию и что российское вторжение будет иметь "тяжелые последствия" для мирового порядка.

Джонсон также рассматривает возможность поднять вопрос об исключении России из Совета Безопасности ООН, передает BBC.

Россия является постоянным членом Совбеза ООН - главного органа ООН, который принимает решения по вопросам безопастности и миротворческих миссий. Как постоянный член, Россия имеет право вето на резолюции Совбеза.

Постоянными членами являются также Великобритания, США, Китай и Франция. Еще 10 членов Совбеза ротируются каждый год.



<Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование