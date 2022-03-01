Канада поставит в Украину противотанковое оружие и запретит импорт российской нефти

Канада предоставит Украине противотанковое вооружение и модернизированные боеприпасы, а также запретит импорт сырой российской нефти.

Об этом в понедельник заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Reuters.

По его словам, Канада продолжит поддерживать героическую оборону Украины от российских войск.

"Мы объявляем о намерении полностью запретить импорт сырой нефти из России — это отрасль, которая принесла большую выгоду президенту Путину и его олигархам", - сказал Трюдо.

В то же время Трюдо сообщил, что правительство обратилось к независимому регулятору радиовещания, телевидения и телекоммуникаций с просьбой прекратить вещание в стране российской государственной телекомпании RT. Канадские кабельные операторы ранее заявили, что добровольно откажутся транслировать RT, передает УНИАН.

В свою очередь министр обороны Анита Ананд заявила, что Канада вскоре отправит в Украину 100 противотанковых систем Carl Gustaf и 2 тыс. ракет.

Канада уже отправила Украине оружие и нелетальное вооружение, а также поддержала ряд санкций, в том числе исключение России из системы международных банковских платежей SWIFT.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля Трюдо заявил о введении Канадой дополнительных санкций против России из-за нападения на Украину. Санкции будут направлены против российских банков, представителей финансовой элиты и членов Совбеза России, включая министров обороны, финансов и юстиции.

26 февраля Канада ввела санкции против президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенного руководителя Беларуси Александра Лукашенко.