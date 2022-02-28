Австралия запретила Путину, Шойгу и Лаврову въезд в страну

Австралия вводит санкции против президента России Владимира Путина и других высших должностных лиц страны из-за российской военной операции на Украине. Об этом объявил австралийский премьер Скотт Моррисон.

Под ограничения попали министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, премьер-министр Михаил Мишустин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Все они входят в состав Совета безопасности страны и принимали участие в его открытом заседании по вопросу о признании независимости ЛНР и ДНР.

Меры включают в себя запрет на въезд в Австралию и адресные финансовые санкции, передает РБК.

«Австралия будет продолжать работать с союзниками и странами-единомышленниками, чтобы ввести дополнительные экономические санкции против России», — пообещал Моррисон. Сейчас, напомнил он, под ограничениями находятся более 350 россиян, в том числе олигархи, депутаты и военные. Помимо этого Канберра ввела меры против 13 белорусских физических и юридических лиц, в том числе министра обороны Виктора Хренина.

Моррисон добавил, что Австралия поддерживает меры, о которых объявили Евросоюз и США, в том числе ограничения против российского Центробанка и отключение ряда финансовых организаций от SWIFT. Ранее он пообещал, что страна поставит Украине летальное оружие через партнеров по НАТО.

23 февраля, после признания Россией независимости ДНР и ЛНР, власти Австралии объявили о расширении действующих санкций, «которые касаются Крыма и Севастополя»: теперь они будут распространяться «на регионы Донецка и Луганска».