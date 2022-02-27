Чехия направила Украине оружие и боеприпасы

Вооружённые силы Чехии сообщили 27 февраля об отправке поездом оружия и боеприпасов в качестве военной помощи Украине.

«Направляем помощь украинским бойцам. Утром (груз с оружием) пересёк чешско-польскую границу и следует дальше к месту назначения. Загружаем следующий (поезд)», — говорится в сообщении ВС Чехии в соцсети.

Как сообщают СМИ, 26 февраля правительство Чехии одобрило предоставление оружия и боеприпасов Вооружённым силам Украины на сумму 188 млн крон (около $8,6 млн), включая пулемёты, автоматы, снайперские винтовки, пистолеты и соответствующие боеприпасы. Доставку к месту назначения, которое определяет Киев, обеспечивает чешское Министерство обороны. Чехия уже передала в дар Украине 4 тыс артиллерийских снарядов калибра 152 мм.

Сегодня чешское правительство соберётся на внеочередное заседание для обсуждения ситуации в Украине.