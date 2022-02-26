Последнее обновление: 26.02.2022 23:50

Спецсессия Генассамблеи ООН обсудит резолюцию с осуждением России

Совбез ООН в воскресенье проголосует за созыв специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН, на которой предполагается принять резолюцию с осуждением нападения России на Украину.

Заседание Совбеза по просьбе Украины созвали США и Албания, передает BBC.

Накануне, во время голосования в Совбезе, Россия наложила вето на резолюцию о ее агрессии в отношении Украины, и теперь авторы резолюции хотят вынести ее на Генеральную ассамблею.

В Совбезе за резолюцию проголосовали 11 стран из 15, а для созыва сессии Генассамблеи достаточно девяти голосов.

Как пишет агентство France Presse со ссылкой на неназванных дипломатов, Украина и ее союзники ожидают, что на сессии ГА за осуждение России и признание, что она нарушила Устав ООН, проголосуют больше 100 из 193 стран мира.

При этом права вето постоянные члены Совбеза на сессиях ГА не имеют - но резолюции Генеральной ассамблеи, в отличие от резолюций Совбеза, никого ни к чему не обязывают.



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