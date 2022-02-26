Последнее обновление: 26.02.2022 15:37

Эстония закрывает небо для российской авиации

Эстония закрывает свое воздушное пространство для российской авиации, заявили ERR в министерстве экономики и инфраструктуры страны.

"Мы готовим предложение по соответствующему решению, согласно которому планируется закрыть воздушное пространство Эстонии для российских авиакомпаний. Призываю наших балтийских коллег сделать то же самое, чтобы отрезать Россию от европейского воздушного пространства", - заявили в министерстве, передает BBC.

До этого решение о закрытии воздушных пространств приняли Польша, Чехия, Болгария. Великобритания также запретила российским авиакомпаниям полеты в страну.



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