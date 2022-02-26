Италия поддержала отключение России от SWIFT

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Италия согласна поддержать отключение России от SWIFT.

"Это начало новой страницы в истории наших государств Украины и Италии. Только что Марио Драги в телефонном разговоре поддержал отключение России от SWIFT, оказание оборонной помощи. Украина должна стать частью ЕС", - заявил Зеленский.

В свою очередь, Кипр заявил, что не будет блокировать отключение РФ от SWIFT, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

“Удалось. Кипр заявил, что не будет блокировать отключение РФ от SWIFT. Украинская дипломатия продолжает работать 24/7 и добиваться важных решений для защиты Украины от российских захватчиков”, — написал Кулеба.

Ранее в правительстве Германии заявили, что готовы пересмотреть решение по отключению России от SWIFT. Украине осталось договориться с Венгрией…