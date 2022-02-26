Последнее обновление: 26.02.2022 09:35

ЕС с 28 февраля приостановит упрощенный визовый режим с Россией

ЕС с 28 февраля частично приостанавливает упрощенный визовый режим с Россией из-за военного вторжения в Украину.

Решение касается членов официальных делегаций, правительства и парламента, Конституционного и Верховного судов, обладателей дипломатических паспортов, а также предпринимателей.

Соглашение между Евросоюзом и Россией об упрощенной выдаче виз действует с лета 2007 года. Речь идет о краткосрочной визе с правом пребывания не более 90 дней в течении 180 дней. Каждая сторона может приостановить действие документа полностью или частично из соображений общественного порядка, защиты национальной безопасности или охраны здоровья населения.

Ранее по теме


<Январь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование