В Тбилиси прошел большой митинг в поддержку Украины и за отставку премьера

Тысячи людей собрались в пятницу вечером в центре Тбилиси, чтобы выразить поддержку Украине и протест против позиции грузинских властей.

Представители оппозиции призвали собраться на акцию после заявления грузинского премьер-министра Ираклия Гарибашвили о том, что Грузия не собирается участвовать в финансовых и экономических санкциях международных партнеров против России.

По мнению премьера, присоединение к санкциям нанесло бы Грузии и ее населению большой ущерб, передает BBC.

Протестующие скандировали “Украина” и “Грузия” и призывали грузинского премьера уйти в отставку.

“Я не часто хожу на акции, но сегодня для меня было приоритетом номер один прийти сюда, потому что то, что сейчас происходит в Украине, это огромная несправедливость. Максимум, что мы, граждане, молодое и старшее поколение, можем сделать, – это вот так выйти и поддержать их”,- сказала Би-би-си одна из участниц акции, студентка Нино Эхвая.

По ее словам, для нее, как и для других собравшихся на акции, позиция грузинского премьера абсолютно неприемлема: «Они нас довели до того, что мы вынуждены извиняться за них перед миром. Это, на самом деле, стыдно, и это - не позиция грузинского народа”.

Представители грузинских властей, в том числе и Гарибашвили, заявляли о солидарности с Украиной, но нежелание вводить санкции против России стало для оппозиции новым поводом обвинить власти в лояльности Москве.

В соцсетях часть грузинских пользователей обвиняла власти в предательстве. Многие выкладывали посты с извинениями за грузинское правительство и выражали поддержку и солидарность Украине.

“Сегодняшнее заявление премьера Грузии и его пафос не выражают мою позицию – грузинский народ не оставляет друзей в беде, борьба Украины за свободу и достоинство - это и наша борьба за нашу свободу и достоинство!”- написала в Facebook Народный защитник Грузии (омбудсмен) Нино Ломджария.

“Бывают моменты, когда граждане – это не правительство, они лучше правительства”, - написал в Twitter украинский президент Владимир Зеленский, поблагодарив тех, кто вышел поддержать Украину в Тбилиси и других городах.