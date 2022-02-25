Минобороны РФ подтверждает контроль над Чернобыльской АЭС

Минобороны России подтвердило, что подразделения ВДВ 24 февраля взяли под контроль Чернобыльскую АЭС.

Ведомство утверждает, что это было необходимым для предотвращения ядерной провокации.

«Совместные действия российских десантников и украинских военнослужащих батальона охраны АЭС по обороне станции является гарантией того, что националистические формирования или другие террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации»,— заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Вчера президент Украины Зеленский заявил планах российских военных устроить диверсию на ЧАЭС, после чего власти Украины уведомили МАГАТЭ о захвате станции неизвестными вооруженными людьми.

Минобороны РФ также сообщило об оккупации острова Змеиный, в ходе которой, как утверждается, добровольно сложили оружие 82 украинских военнослужащих.