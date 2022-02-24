Последнее обновление: 24.02.2022 16:42

В России срочников массово переводят на контракт

Председатель российского Комитета солдатских матерей Андрей Курочкин сообщил, что срочников, которых недавно призвали в армию, отправили на границу с Украиной "на учения".

Они сообщают родителям, что в их военных билетах статус срочника поменялся на статус контрактника

"Переводят целыми полками, хотя ребята не подавали никаких рапортов для этого, не проявляли инициативы. Есть факты применения физического насилия, избиений тех, кто отказывается становиться контрактником. Дальше полная неизвестность, так как телефоны у них отбирают. У нас шквал звонков от напуганных матерей со всей России. Они плачут, не знают, живы ли, здоровы ли их дети. Проблемы, связанные с обеспечением продовольствием, уже отошли на десятый план", - заявил Курочкин.



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