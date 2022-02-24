Последнее обновление: 24.02.2022 14:19

Лукашенко назвал США и Запад виновниками текущего союзнического прогиба Беларуси

США и Запад, решив ввести санкции, не оставили для Беларуси альтернативы, заявил сегодня Лукашенко на оперативном совещании с военными.

"Давайте откровенно: а что, НАТО, Америка и Запад нам оставили альтернативу? Недавно седьмой или какой пакет санкций приняли. Украина, никто ее не подгонял, неделю назад запретила железной дороге перевозить наш калий. Выгодный для них проект закрыла. Кто ее об этом просил? Никто. Ранее закрыли небо. Совсем недавно: "Мы не будем у вас покупать электроэнергию". Господь с вами. Простите мне, баба с возу - коню легче", - заявил Лукашенко.

"Безумцы, страшные безумцы… Вот еще завтра откажутся от дизельного топлива и бензина. А поставки идут на 90% из России и Беларуси. Пусть откажутся", - сказал он.

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