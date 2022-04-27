Власти Беларуси очень хотят в ВТО, кредитов ВБ и отмены санкций

Белорусские власти, которые за 30 лет так и не удосужились вступить в ВТО из-за особого уклада и экономики, и выброшенные из переговорного процесса недавними санкциями вдруг запели о том, каким крутым драйвером экономического роста является эта организация.

афигенным что имиия не приемлет политизации переговорного процесса о присоединении новых членов к Всемирной торговой организации (ВТО) и доступа к финансированию. Об этом

"Очевидная для всех политизация переговорного процесса о присоединении новых членов к ВТО несовместима с принципами создания безбарьерной системы международной торговли, которая является одним из драйверов глобального развития", - заявил замминистра иностранных дел РБ Юрий Амбразевич, выступая на форуме Экономического и социального совета ООН.

С той же трибуны и тем же исполнителем в привычной чванливой манере был озвучен призыв к Всемирному банку вернуться к сотрудничеству.

"Использование политических предлогов для сворачивания проектов по линии Всемирного банка и других международных финансовых институтов является прямым нарушением странами-донорами их международных обязательств", - сказал Амбразевич.

Он призвал он членов ООН не допустить "узурпации странами-донорами права других государств на определение их собственного пути устойчивого развития под угрозой сокращения финансирования", сообщает пресс-служба МИД РБ.

Чиновник также сказал, что ограничение членства отдельных стран или сотрудничества с ними в международных организациях путем блокирования их доступа к грантам и проектам технической помощи также являются "грубым нарушением странами-донорами их международных обязательств и принципа недискриминации".

Была затронута и тема экономических санкций против синеокой, которые ставят на колени продовольственную безопасность всей планеты.

«…санкции, введенные ЕС и США против экспорта белорусских калийных удобрений, и незаконный запрет на их транзит по территории Литвы крайне негативно сказываются на обеспечении глобальной продовольственной безопасности", - заявил Амбразевич.

По его словам, санкции против калия с учетом доли Беларуси на мировом рынке калийных удобрений являются главной причиной рекордного роста цен на удобрения и продукты питания.

"Это не просто тормоз, это палки в колеса устойчивого развития», - считают в Минске.

Всего-то стоило ряду стран ввести запретительные пошлины на белорусский импорт, и в репертуаре белорусского агитпропа стало заметно меньше агротрэша.