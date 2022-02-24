Украина сообщила о более 40 погибших военных

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович на брифинге сообщил, что потери украинских военных составляют более 40 человек, а также десятки раненных.

Арестович уточнил, что Путин рассчитывал на гораздо более высокие потери со стороны ВСУ.

"Основные удары были нанесены в 5 утра по городам, по военной инфраструктуре, аэродромам, составам ресурсов и центрам военного управления. По нашим предварительным данным – первый удар провалился. То есть потери есть, но они незначительны. Они не снизили боеспособность ВСУ и других силовых структур.

Что касается самого главного: есть ли наземное продвижение. По предварительным данным, незначительное вклинение противника на расстоянии до 5 км наблюдается на севере Харьковской области, Черниговской, ближе к Сумам, и требующие проверки данные – возможно, на Волынском направлении. Но там, по только что поступившей информации, отражено продвижение", - сказал Арестович, которого цитируют российские СМИ.