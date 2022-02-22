Зеленский подписал указ о призыве резервистов

Президент Украины Владимир Зеленский объявил призыв резервистов Вооруженных сил Украины в особый период.

"На сегодня нет необходимости в общей мобилизации. Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие воинские формирования. Мною, как верховным главнокомандующим ВСУ, издан указ о призыве резервиста в особый период. Я подчеркиваю, речь идет исключительно о гражданах, отнесенных к оперативному резерву", - пояснил Зеленский, передает УНН.

По его словам, резервисты должны повысить готовность украинской армии к всех возможных изменений. Кроме того, в ближайшее время будут проведены учебные сборы резервистов системы территориальной обороны.

Зеленский призвал Верховную Раду как можно скорее принять решения, которые будут укреплять оборонный сектор Украины.