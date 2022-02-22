Эрдоган назвал неприемлемым решение России признать ДНР и ЛНР

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал неприемлемым решение России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

"Мы с самого начала кризиса искренне стремились снизить напряженность. В заявлении нашего МИД по поводу последних событий было указано, что решение России признать так называемые Донецкую и Луганскую республики противоречит минским соглашениям. Было подчеркнуто, что это решение является явным нарушением политического единства, суверенитета и территориальной целостности Украины. Считаем такое решение России неприемлемым. Вновь обращаемся к сторонам с призывом уважать здравый смысл и международное право", - сказал турецкий президент журналистам на борту самолета по возвращении из африканского турне.

Интервью опубликовал во вторник телеканал CNN Turk, передает ТАСС.

По словам Эрдогана, Турция считает позитивным подходом предложение президента Украины Владимира Зеленского созвать заседание Совета Безопасности ООН при участии Украины, Германии и Турции. "Если такое предложение найдет применение, то мы, конечно, будем в него включены. Предложение господина Зеленского - позитивный подход. Если члены Совета Безопасности ООН и другие страны согласятся с ним, то мы примем участие в этом заседании", - сказал турецкий президент.

Он сообщил, что Турция считает необходимым принять "дополнительные меры предосторожности" после решения России. "Мы являемся черноморской страной, в связи с этим нам необходимо создать множество мер предосторожности. Мы уже принимаем эти меры, но мы также продолжаем и будем продолжать работать в этом направлении. Мы не можем игнорировать обязательства причерноморской страны, с этим пониманием мы продолжим наш путь", - сказал Эрдоган, впрочем, не пояснив, о каких мерах идет речь.