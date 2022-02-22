Признание Л/ДНР: Военные базы РФ и российский рубль в обращении

Россия готова при необходимости разместить военные базы в Донецкой и Луганской народной республиках (ДНР и ЛНР), заявил во вторник замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Ни о каких базах разговора не шло, при необходимости будет сделано все, что нужно", - сказал он, подчеркнув, что указ о признании ДНР и ЛНР подразумевает такую возможность, передает ТАСС.

Он отметил, что договор России с ДНР и ЛНР предусматривает предоставление права по строительству военных баз на территории сторон и оказание военной помощи друг другу.

"Важный момент: договор оговаривает намерение сторон взаимодействовать в области внешней политики, в деле защиты суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности, в том числе путем оказания друг другу необходимой помощи, включая военную, а также предоставление права строительства, использования, совершенствования военной инфраструктуры и военных баз на своей территории", - отметил замминистра.

Кроме этого, по словам Руденко, в соглашении предусмотрено заключение отдельных соглашений о военном сотрудничестве.

"Договаривающиеся стороны берут на себя обязательство не участвовать в каких-либо блоках или союзах, направленных против любой из них", - добавил он. Стороны также зафиксировали необходимость в заключении отдельных соглашений о государственной границе между и ее охране.

Он также сообщил, что более 80 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик в рамках эвакуации выехали в Россию.

Договор России с Д/ЛНР предусматривает использование ими российского рубля, добавил Руденко.

"Предусмотрено принятие Российской Федерацией эффективных мер для поддержания и функционирования финансовой и банковских систем ДНР и ЛНР, исходя из того, что платежным средством на территории республик является российский рубль", - сказал чиновник.