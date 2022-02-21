Последнее обновление: 21.02.2022 19:46

Украина запросила консультации в Совбезе ООН по Будапештскому меморандуму

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился в Совбез ООН с запросом о проведении консультаций по безопасности в рамках Будапештского меморандума.

«Я официально обратился к государствам — членам СБ ООН с просьбой немедленно провести консультации в соответствии со ст. 6 Будапештского меморандума для обсуждения неотложных действий, направленных на деэскалацию, а также практических шагов по обеспечению безопасности Украины», — написал он в Twitter.

Кулеба подчеркнул, что соответствующее поручение ему дал президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК.



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