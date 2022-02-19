Эстония передала Киеву противотанковые комплексы Javelin

На фоне обострения кризиса вокруг возможного военной агрессии России против Украины Эстония поставила Киеву первую партию вооружений.

Властям Украины переданы противотанковые переносные ракетные комплексы (ППРК) Javelin, заявило вечером в пятницу, 18 февраля, министерство обороны в Таллине. О количестве поставленных комплексов не сообщается, передает DW.

"Это маленький шаг Эстонии в поддержке Украины, но это реальный и ощутимый вклад в дело защиты от российской агрессии", - заявил генерал-лейтенант Мартин Херем, командующий Силами обороны (СО) Эстонии.

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил Эстонию за помощь. "Мы видим, что мы не одни", - написал он в микроблоге Twitter.

Ранее Эстония получила от Вашингтона разрешение поставить Киеву ППРК Javelin, приобретенные ею у США. Кроме того, американцы разрешили Латвии и Литве передать Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger для поражения низколетящих воздушных целей, а также сопутствующее оснащение.