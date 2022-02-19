Последнее обновление: 19.02.2022 10:09

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 875934 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 19 февраля 2022 года выросло до 875934 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 19 до 6348 человек

Выздоровели 861397 (выписаны +1513) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6348 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 7856 человек (32,03% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12272563 (+24530) теста на коронавирус.

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