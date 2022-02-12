Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 823045 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 12 февраля 2022 года выросло до 823045 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 16 до 6237 человек.

Выздоровели и выписаны 808784 (+1555) пациента у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6237 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 8783 человека (29,02% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 12108268 (+30266) тестов на коронавирус.