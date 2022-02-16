США предложили Украине помощь в расследовании кибератак на госсайты

Власти США предложили Украине помочь в расследовании кибератак и отключений серверов на сайтах государственных структур, передает Reuters.

Сайты Минобороны Украины, Вооруженных сил Украины, Приватбанка и Ощадбанка перестали загружаться вечером 15 февраля.

Центр информационной безопасности Украины сообщил о том, что причиной сбоев стала массовая DDoS-атака.

В этом году Украина не первый раз сталкивается с атакой на государственные сайты. В середине января хакеры атаковали как минимум 70 сайтов, в том числе порталы кабинета министров, Минобрнауки, МИДа, Минспорта и других ведомств. Это произошло на фоне сообщений о возможном вторжении России на Украину, которое не раз опровергал Кремль. На страницах ведомств неизвестные разместили на украинском, русском и польском языках. Они призвали украинцев «бояться и ждать худшего». Министерство цифровой трансформации Украины заявило, что к кибератаке причастна Россия, передает РБК.

После этого, 13 февраля, представители Белого дома, разведки США, Министерства внутренней безопасности США и других американских ведомств обсудили подготовку к отражению кибератак на Украине и в Соединенных Штатах, сообщал CNN со ссылкой на источники в американской администрации.