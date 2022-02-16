Последнее обновление: 16.02.2022 11:32

Украина запросила помощь у НАТО на случай масштабного ЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ЧС) готовится к крупномасштабным ЧС различного характера, в том числе и тем, которые могут затронуть ее гражданское население.

Она обратилась за помощью в Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (ЕКЦРСБК, EADRCC). Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте НАТО во вторник, 15 февраля, передает DW.

"В соответствии с необходимыми процедурами EADRCC получил 15 февраля запрос о международной помощи со стороны Украины", - следует из уведомления.

В четырехстраничном документе приводится ориентировочный перечень предметов первой необходимости, в который, в частности, входят 760 надувных моторных лодок, а также средства поиска мин и разминирования, дезактивации территории, химической и радиологической разведки, средства пожаротушения, биологической защиты, медицинские маски, латексные перчатки и дозиметры, медикаменты и прочее.

ЕКЦРСБК является основным механизмом НАТО по реагированию на гражданские чрезвычайные ситуации в евроатлантическом регионе.

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