Последнее обновление: 14.02.2022 11:33

Газопровод «Ямал-Европа» продолжает работать в реверсном режиме

Газопровод «Ямал-Европа», который обычно качает газ на запад из России в Европу продолжает работать в реверсном режиме, качая небольшие объемы газа из ФРГ в Польшу.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные немецкого сетевого оператора Gascade.

Газопровод между Польшей и Германией работает в реверсном режиме с 21 декабря, что оказывает давление на европейские газовые котировки. При этом, Газпром, который может бронировать пропускную способность трубопровода на ежедневных аукционах, не заказывал транзитных мощностей на февраль по этому маршруту.

Ранее по теме


<Январь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование