Физический поток газа по «Ямал – Европа» с 1 января не возобновился

Прокачка газа по газопроводу «Ямал – Европа» в Германию с 1 января 2022 года пока так и не возобновился, несмотря на заявленные к прокачке мощности со стороны «Газпрома», следует из данных газотранспортного оператора Gascade.

Реверсные поставки газа в Польшу при этом выросли в 4 раза до 507 тыс. куб. м в час с около 121,5 тыс. кубометров накануне, сообщает ТАСС.

На январь у «Газпрома» забронированы 21,6% предложенных мощностей прокачки, или 19,28 млн куб. м газа в сутки.

Между тем, отбор газа из подземных хранилищ Европы 31 декабря продолжил снижаться на фоне теплой погоды и стал самым низким за последние 10 лет, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Отбор газа из ПХГ Европы в пятницу составил лишь 136,6 млн кубометров - самый низкий уровень, начиная с 2012 года. В то же время закачка второй день подряд оказалась выше изъятий из ПХГ и составила 295,6 млн куб. Произошло это на фоне прихода субтропических воздушных масс в регион. Так, в Австрии и Великобритании Новый год встретили при рекордно теплой погоде в истории метеонаблюдений.

Общий отбор газа из европейских хранилищ в декабре 2021 года оказался равен 15,63 млрд кубометров - четвертый результат для данного месяца за все время наблюдений GIE с 2011 года.

Общая наполненность европейских ПХГ накануне выросла до 55,93% и сейчас составляет 60,38 млрд кубометров - на 20,6 млрд куб. м меньше, чем в прошлом году.

В последние дни 2021 года цена газа в Европе скорректировалась на фоне возобновления ветрогенерации в Европе и новостей о том, что число танкеров, перевозящих СПГ из США в Европу, увеличилось на треть.