Газпром забронировал прокачку газа по газопроводу Ямал - Европа на 2 февраля

Газпром спустя 43 дня впервые забронировал прямую прокачку газа через Польшу по газопроводу Ямал - Европа, следует из данных платформы GSA Platform.

Газ объемом 12,5 млн куб. м прокачивался по трубе в период с 00:00 до 08:00 2 февраля, сообщает ТАСС.

«Газпром» прекратил прокачку газа в Европу по газопроводу Ямал - Европе в прямом направлении 21 декабря прошлого года из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей.

Транснациональный газопровод Ямал - Европа проходит по территории четырех стран - России, Беларуси, Польши и Германии. Его проектная мощность составляет 32,9 млрд куб. м газа в год.

Заявка "Газпрома" на транзит через Украину составила 107,7 млн кубометров. Это близко к максимальному контрактному объему транзитных мощностей в 109 млн кубометров.