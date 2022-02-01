Последнее обновление: 01.02.2022 13:11

Газпром не бронировал прокачку газа по Ямал - Европа на 1 февраля

Газпром не бронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал - Европа на 1 февраля.

Из-за отсутствия заявок на поставку газа со стороны европейских клиентов холдинг уже 42 дня подряд отказывается от бронирования прокачки по трубопроводу на следующие сутки, следует из данных платформы GSA Platform, передает ТАСС.

На аукционе были предложены мощности по прокачке 89,1 млн куб. м в сутки, однако они остались невостребованными.

«Газпром» прекратил прокачку газа в Европу по трубе в прямом направлении 21 декабря прошлого года из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей. Транснациональный газопровод Ямал - Европа проходит по территории четырех стран - России, Беларуси, Польши и Германии. Его проектная мощность составляет 32,9 млрд куб. м газа в год.

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