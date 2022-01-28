Члены ОДКБ решили пострелять друг в друга

Представители компетентных органов рабочей группы Таджикистана и Киргизии провели встречу в таджикском городе Исфара в Согдийской области.

Об этом сообщает агентство «Ховар» со ссылкой на пресс-центр пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

По данным ведомства, стороны приступили к изучению причины и факторов пограничного конфликта.

«В настоящее время ситуация на государственной границе Таджикистана и Кыргызстана стабильная», — говорится в сообщении.

Конфликт на приграничных территориях Киргизии и Таджикистана произошел 27 января. Стороны обвиняют друг друга в начале недружественных действий.

В Киргизии утверждали, что конфликт начали соседи, которые в одностороннем порядке перекрыли автомобильную трассу Баткен — Исфана. В Таджикистане заявили, что причиной конфликта послужило то, что группа из 50 граждан Киргизии «принудительно» остановила машину гражданина Таджикистана, когда он ехал из одного таджикского села в другое.

В итоге между пограничниками обоих государств завязалась перестрелка, в том числе с использованием минометов.

К вечеру того же дня Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе.

Согласно последним данным, жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали два человека. Один из них водитель скорой помощи, автомобиль попал под сильный обстрел.

Второй погибший также из числа мирных жителей. Пресс-секретарь мэрии таджикской Исфары Зубайдулло Шомадов сообщил, что мужчина погиб в своем доме, в который попал снаряд.

Ранеными со таджикской стороны числятся 13 человек, из них 11 военнослужащих. Еще двое граждан — мирные жители.

Минздрав Киргизии, в свою очередь, сообщил о 11 раненых. «Пострадавшие в ходе конфликта 11 военнослужащих доставлены в больницу. Они находятся в состоянии средней тяжести. Мирные жители не поступали», — уточнили в ведомстве.