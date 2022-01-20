Назарбаеву сохранят часть полномочий «в силу его исторической миссии»

Первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву сохранят право входить в состав Конституционного совета республики, а также выступать в правительстве и парламенте.

Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на поправки в конституционный закон, которые мажилис (нижняя палата парламента) направил в сенат (верхняя палата).

«Первому президенту Казахстана Елбасы в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право выступать перед парламентом и его палатами, на заседаниях правительства при обсуждении важных для страны вопросов», — сказано в поправках.

Кроме того, Назарбаев сможет входить в состав Конституционного совета республики, уточняет издание. При этом право председательствования в Совбезе будет принадлежать нынешнему президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, отмечает РБК.

18 января Назарбаев впервые после протестов и публикаций об отъезде из страны обратился к гражданам Казахстана. Он заявил, что Токаев обладает всей полнотой власти, а конфликта в элитах нет. Самого себя в обращении к гражданам Назарбаев назвал пенсионером, отметив, что еще в 2019 году передал полномочия Токаеву.