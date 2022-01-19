Суд в Киеве отказался отправлять Порошенко под арест

Печерский районный суд Киева в среду, 19 января, назначил так называемые личные обязательства в качестве меры пресечения для экс-президента Украины Петра Порошенко по "угольному делу".

Тем самым судья Алексей Соколов отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры, которая просила заключить Порошенко под стражу с возможностью освобождения под залог в 1 млрд гривен.

По словам адвоката Игоря Голованя, Порошенко запрещено до 19 марта покидать пределы Украины, он обязан сдать на хранение паспорт либо другие документы, дающие право на выезд за рубеж. Кроме того, бывший президент должен прибывать в суд, к прокурору и следователю по любому требованию, отлучаться из Киева и Киевской области он может лишь с соответствующего разрешения.

Решение Печерского райсуда может быть обжаловано в апелляционном суде, передает DW.

Порошенко вернулся в Украину 17 января, несмотря на угрозу ареста. По прилете из Варшавы он прошел паспортный контроль в аэропорту "Киев" ("Жуляны"), где его встречали более 1000 человек. Позже политик прибыл в суд, где состоялось первое заседание суда по определению меры пресечения. После того как суд заслушал участников процесса, он удалился в совещательную комнату для принятия решения, через несколько часов было объявлено о переносе заседания на два дня.

16 января Порошенко заявил, что возвращается на родину, чтобы бороться за Украину, а не против президента страны Владимира Зеленского. Среди прочего, он отметил, что Украина сейчас находится под величайшей угрозой в сфере безопасности за последние 30 лет. Он сделал это заявление на фоне стягивания Россией десятков тысяч солдат к границе с Украиной.