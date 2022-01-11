Токаев объявил о завершении миссии ОДКБ в Казахстане

Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена, вывод сил начнется 13 января, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, процесс вывода контингента займет не более 10 дней, передает РБК.

С просьбой об оказании помощи власти Казахстана обратились к лидерам стран альянса 6 января на фоне массовых беспорядков в стране и захвата административных зданий. В обращении к ОДКБ происходящее в стране было охарактеризовано как внешняя агрессия с участием международных террористических группировок.

На следующий день в стране началось развертывание миротворческой миссии. 10 января Токаев сообщил, что в стране были развернуты 2,3 тыс. миротворцев ОДКБ из России, Беларуси, Киргизии и Армении и 250 единиц техники.