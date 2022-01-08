Экс-премьер Казахстана задержан по подозрению в госизмене

Бывший глава Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана и экс-премьер Карим Масимов задержан по подозрению в госизмене.

Дело по ч. 1 ст. 175 УК Казахстана (госизмена) было заведено еще 6 января. В тот же день Масимова задержали, однако КНБ сообщил об этом только сейчас. Максимальное наказание по этой части статьи — лишение свободы на срок до 15 лет с возможным лишением гражданства, передает РБК.

Масимов — бывший премьер-министр Казахстана, он возглавлял правительство с 2007 по 2012 год и с 2014 по 2016 год. В промежуток между двумя сроками он занимал должность руководителя администрации президента. В сентябре 2016 года Масимов был назначен главой КНБ.

Президент Касым-Жомарт Токаев снял его с должности 6 января на фоне массовых протестов.

Кроме Масимова, после начала протестов в отставку ушло правительство Казахстана. Токаев принял отставку кабмина 5 января. На министрах лежит «особая вина за допущение протестной ситуации», так как они не справились со сдерживанием инфляции. Члены правительства будут исполнять свои обязанности, пока не будет утвержден новый состав.

Помимо этого, Токаев сместил с поста главу Совета безопасности Казахстана, экс-президента Нурсултана Назарбаева. Он пояснил, что принятых на фоне протестов мер недостаточно и пообещал «действовать максимально жестко». Совет Токаев возглавил сам. 7 января издание Orda.kz сообщало о задержании племянника Назарбаева Самата Абиша, однако позднее назвало информацию ошибкой.