Последнее обновление: 06.01.2022 13:06

ОДКБ направит в Казахстан миротворцев вместо КСОР

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.

Об этом сообщил премьер Армении Никол Пашинян.

«Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране», - заявил Пашинян.

По его словам, такое решение принято в связи с обращением президента Казахстана Токаева и «ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне».

Впрочем , Токаев запрашивал не миротворцев, а подразделения КСОР, которые в рамках ОДКБ и должны бороться с «подготовленные за рубежом террористическими бандами», что, согласно утверждениям президента Казахстана, является актом внешней агрессии.

«Это подрыв целостности государства и, самое главное, — это нападение на наших граждан», — сказал Токаев.

В соответствии со ст. 4 договора об ОДКБ участники соглашения незамедлительно предоставляют помощь государству, которое подверглось нападению извне, включая военную.

Но вместо КСОР Токаев получит КМС (миротворцев), которые будут способствовать налаживанию диалога между властями и протестующими.



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