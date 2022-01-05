Власти Казахстана отреагировали на протесты белорусским сценарием

За минувшие пару дней в различных городах Казахстана прошли столкновения сотрудников силовых структур и участников протестов против повышения цен на газ.

Как сообщает, в частности, информационное агентство КазТАГ в своем Telegram-канале во вторник, 4 января, несколько тысяч человек прорвали полицейское оцепление перед площадью Республики в Алма-Ате. По данным корреспондента агентства, на площади находились не менее 5 тыс. человек.

"Протестующие переворачивают на крышу и разбивают полицейские автобусы, полицейские легковые автомобили. Они разломали скамейки, сделали из них палки и этими палками разбивают машины", - сообщила журналист КазТАГ.

СМИ пишут также о стычках в Таразе, Актау и других городах. В столице страны Нур-Султане задержаны несколько сотен человек, в том числе журналист казахстанской редакции "Радио Свобода".

Местные жители сообщили, что в Актау прибыла большая группа силовиков, вооруженная, в том числе, огнестрельным оружием. Также сообщается, что силовики применяют светошумовые гранаты.

По данным интернет-журнала "Vласть", в разных городах Казахстана протестующие перекрывали улицы, железнодорожные переезды и пути. К экономическим требованиям прибавились призывы к улучшению благосостояния народа и отставке правительства.

На фоне протестов в республике начались перебои с интернетом. В Алма-Ате, по сообщению казахского интернет-журнала "Vласть", не работают мобильный интернет и мессенджеры Whats App, Telegram и Signal. Операторы мобильной связи Beeline и Kcell подтвердили агентству "РИА Новости" перебои с мобильным интернетом по не зависящим от них причинам.

Тем временем международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF) потребовала от властей Казахстана прекратить цензуру в отношении агентства КазТАГ и сайта Orda.kz, передает DW.

"КазТАГ и Orda.kz заблокированы на фоне освещения протестов против повышения цен на газ. Информационное агентство КазТАГ отказалось удалить статью по запросу министерства информации о якобы ложной информации. RSF призывает положить конец этой цензуре", - говорится в заявлении "Репортеров без границ".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вечером во вторник выступил с видеообращением к демонстрантам. Он призвал соотечественников не подаваться провокациям.

"Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет, но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог", - заявил Токаев.

Токаев отметил, что все законные требования демонстрантов будут учтены. Отдельно он обратился к молодежи, призвав молодых людей "не портить свой жизненный путь и не отравлять жизнь близким".

Протесты против повышение в два раз цен на газ начались в западном Казахстане 2 января. Как сообщили протестующие агентству КазТАГ, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге (0,24 евро - Ред.)

Днем 4 января в Актау приехали представители правительства. После совещания в здании регионального правительства было принято решение понизить цены на газ до 50 тенге. Но это не остановило протестующих.