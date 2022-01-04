ОПЕК+ увеличит добычу на 400 тыс б/с в феврале

Министерская конференция ОПЕК+ на заседании во вторник, которое длилось около получаса, одобрила увеличение добычи нефти в феврале на 400 тыс. б/с.

В проекте коммюнике, с которым ознакомился ТАСС, также говорится об утверждении плана по увеличению добычи нефти на 400 тыс. б/с на февраль. Кроме того, в документе фиксируется продление плана по компенсации перепроизводства нефти до конца июня 2022 года.

Следующее заседание стран ОПЕК+ назначено на 2 февраля, сообщил собеседник ТАСС. На нем министры должны обсудить уровни добычи нефти на март.

В феврале страны ОПЕК+ будут сокращать добычу уже только на 2,959 млн б/с относительно докризисного уровня против не 9,5 млн б/с, когда стартовала сделка (в мае 2020 года).

В своих прогнозах ОПЕК+ закладывает избыток предложения нефти в 2022 году. Как следует из доклада, подготовленного к министерским переговорам, эксперты технической панели сохраняют базовый прогноз по росту спроса на 2022 год на 4,2 млн б/с, до 100,8 млн б/с. В этом сценарии переизбыток предложения на рынке нефти сохранится в объеме 1,4 млн б/с, а глобальные запасы увеличатся на 525 млн баррелей.

Наиболее высокий уровень профицита ожидается в марте, апреле и ноябре 2022 года, следует из доклада. При этом «из-за высокой неопределенности на рынке нефти» техкомитет ОПЕК+ разработал еще два сценария развития ситуации, предусматривающие, соответственно, замедление и ускорение темпов спроса на нефть по отношению к базовому прогнозу.

Так, по низкому сценарию спрос на нефть в 2022 году может вырасти только на 3,8 млн б/с, до 100,3 млн б/с, а переизбыток предложения увеличится до 1,8 млн б/с. По высокому сценарию рост спроса на нефть ускорится до 4,4 млн б/с, до 101,1 млн б/с. При этом профицит предложения на рынке все равно сохранится и составит 1,2 млн б/с.

В 2021 году спрос на нефть увеличился на 5,65 млн б/с.

Все три сценария учитывают высвобождение 40 млн баррелей из стратегических резервов в первом полугодии 2022 года и возвращение 13 млн баррелей в резервы США в третьем квартале этого года. Также все три варианта развития событий учитывают решения стран ОПЕК+ об увеличении добычи нефти на 400 тыс. б/с в январе. В докладе подчеркивается, что влияние штамма «омикрон» на рынок нефти будет сдержанным и недолгосрочным.