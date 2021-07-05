Саудовская Аравия допустила заморозку добычи нефти в ОПЕК+

Страны ОПЕК+ могут отказаться от роста добычи нефти в августе, если на встрече в понедельник, 5 июля, им снова не удастся договориться.

Об этом сказал в интервью Bloomberg TV министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман, передает ТАСС.

«Если сделки не будет, то нет и росту добычи в августе», - передает его слова агентство. Он также сказал, что «не может согласиться на запрос ОАЭ».

Министры стран ОПЕК+ на протяжении трех дней, с 30 июня по 2 июля, пытались договориться об уровнях добычи нефти с августа, а также о продлении действующего соглашения после апреля 2022 года, когда оно истекает, до конца следующего года. Препятствием для достижения договоренностей стала позиция ОАЭ, которые попросили о пересмотре базового уровня добычи нефти, от которого отсчитывается объем сокращения. Сейчас он для всех установлен по состоянию на октябрь 2018 года за исключением России и Саудовской Аравии, которые сокращают от уровня в 11 млн б/с.

ОАЭ настаивали на том, что при продлении соглашения до конца 2022 года такой параметр соглашения, как базовый уровень добычи, должен быть пересмотрен для всех стран. В частности, ОАЭ просят увеличить для себя отсечку в 3,2 млн б/с до 3,8 млн б/ч, что отражало бы актуальное состояние их добывающих мощностей. При этом ОАЭ полностью поддерживают увеличение добычи до конца этого года на 2 млн б/с с августа. В Абу-Даби предлагают не увязывать эти два вопроса в один, а посвятить пролонгации сделки после апреля 2022 года одно из следующих заседаний.

Однако бен Сальман в интервью Bloomberg сказал, что считает важным продлить соглашение до конца 2022 года.

Министры соберутся на новую встречу в понедельник в 16:00 в формате видеоконференции. Однако бен Сальман не стал давать прогнозов относительно встречи. Ранее министр энергетики ОАЭ Сухейль Аль Мазруи сказал, что позиция ОАЭ осталась неизменной.