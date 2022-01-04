Суд в Канаде присудил $107 млн семьям пассажиров сбитого Ираном самолета

Суд канадской провинции Онтарио постановил взыскать с Ирана $107 млн в качестве компенсации семьям шести погибших при крушении самолета «Международных авиалиний Украины» в Тегеране в 2020 году.

Об этом сообщает телеканал CBC, передает РБК.

«Решение было опубликовано сегодня, вынесено оно было 31 декабря. В мае суд объявил, что самолет был сбил в результате акта терроризма. <…> Компенсация будет разделена между подавшими иск семьями шести погибших пассажиров», — отмечает телеканал.

На борту сбитого самолета находились 176 человек, в том числе 55 граждан Канады и 35 обладателей канадского вида на жительство. Гражданский иск против Ирана в канадский суд подали родственники погибших Шахин Мохаддам, Мерзад Зарей, Али Горжи и еще три человека, чьи имена не раскрываются по их просьбе из-за опасений действий со стороны иранских властей.

Решение суда не означает автоматической выплаты компенсации. Адвокат истцов заявил, что для обеспечения решения суда он и команда его юристов будут предпринимать попытки наложить обременение на имущество Ирана в Канаде и за рубежом.

«У Ирана есть нефтяные танкеры в других странах», — цитирует телеканал адвоката.

Самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» разбился после взлета из тегеранского аэропорта в ночь на 8 января 2020 года. На борту находились 176 человек — граждан Ирана, Канады, Великобритании, Германии, Швеции, Афганистана, Украины. Все они погибли. Катастрофа произошла в ночь, когда иранская армия наносила ракетный удар по базам США в Ираке, отвечая на убийство генерала Касема Сулеймани.

Иран вначале опровергал возможную причастность к авиакатастрофе. Однако 11 января власти Ирана признали, что сбили самолет по ошибке. Командующий Военно-космическими войсками Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде заявил тогда, что оператор системы ПВО определил вылетевший из аэропорта Тегерана самолет как крылатую ракету. Из-за помех связи оператор не доложил вовремя командованию и самостоятельно принял решение выпустить по лайнеру ракету.

В декабре 2020 года правительство Ирана утвердило выплаты в размере $150 тыс. каждой семье, член которой погиб при крушении самолета. Финальный отчет о случившемся Иран опубликовал 17 марта 2021 года. В нем эксперты подтвердили. что «самолет был определен как вражеская цель из-за ошибки оператора системы ПВО <...> у Тегерана», после чего в него были выпущены две ракеты.