Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 694226 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 27 декабря 2021 года выросло до 694226 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 13 до 5512 человек

Выздоровели и выписаны 686768 (+493) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5512 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 642 человека (7,94% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 10967864 (+8082) теста на коронавирус.