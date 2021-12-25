Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 692601 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 25 декабря 2021 года выросло до 692601 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 18 до 5484 человек

Выздоровели и выписаны 685039 (+1636) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5484 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1529 человека (7,81% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 10938594 (+19577) теста на коронавирус.