Последнее обновление: 11.12.2021 12:44

Зеленский допускает референдум по Донбассу и по Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил проведения в стране референдума по вопросу Донбасса.

"Я не исключаю референдума относительно Донбасса в целом. И тут вопрос не в статусе… Это может быть по Донбассу, это может быть по Крыму. Это может быть в целом относительно окончания войны", - заявил он в пятницу, 10 декабря, в эфире телеканала "1+1".

Он также допустил, что какая-либо страна будет предлагать Украине те или иные условия, передает DW.

"Так может быть, но на сегодня этого нет точно, то есть тут нет никаких секретов у меня от общества. Я бы с такими вещами не шутил", - добавил украинский президент, отвечая на вопрос журналиста о возможности проведения референдума о статусе находящихся под контролем пророссийских сепаратистов районов Донецкой и Луганской областей.

Он также сообщил о деталях состоявшегося накануне вечером 1,5-часового разговора с президентом США Джо Байденом. Глава Белого дома заверил его, что Украина будет участвовать во всех платформах и форматах, где будет обсуждаться ее будущее, отметил Зеленский. Байден указал на сделанное в рамках видеосаммита 7 декабря заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия не собирается нападать на Украину, сообщил Зеленский.



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