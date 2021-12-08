Путин назвал «провокационным» вопрос о возможности нападения на Украину

Вопрос о том, собирается ли Россия нападать на Украину — провокационный, сказал президент страны Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом в ответ на вопрос журналиста.

Корреспондент спросил у главы государства, «собирается или не собирается Россия нападать на Украину», а также попросил объяснить, почему.

“Это вопрос провокационный… Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность. Как я уже сказал, в среднесрочной и более отдаленной перспективе, и мы это обсуждаем с нашими партнерами, со всеми нашими партнерами, включая и вчерашнего моего собеседника, президента Соединенных Штатов Америки господина Байдена", - ответил Путин.

По его словам, каждая страна имеет право выбирать путь обеспечения своей безопасности, но не за счет безопасности других.