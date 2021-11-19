Власти Беларуси лишили регистрации движение «За Свободу»

Верховный суд Беларуси на основании искового заявления постановил лишить регистрации созданное около 15 лет назад Александром Милинкевичем Движение «За свабоду».

Об этом сообщил лидер движения Юрий Губаревич.

«Кампания давления режима на Движение в 2021 году длилась более шести месяцев и включала: комплексную проверку организации в течение трех лет и два предупреждения Минюста, шесть судебных слушаний в Верховном суде, обыски с конфискацией оборудования и информации. материалы в центральном офисе и по месту жительства руководства организации, и, наконец, последовательный отказ Минюста в каждой из трех попыток внести поправки в положение о местонахождении юридического адреса, что стало формальным основанием для ликвидации юридического статуса Движения «За свободу»,- сообщил Губаревич.

Он признал, что «без радикальных изменений в Беларуси возобновление легальной деятельности невозможно».

«В новой Беларуси Движение за свободу получит правовой статус политической партии, которая будет представлять интересы проевропейской части общества на всех уровнях выборной власти. Мы продолжим делать все возможное, чтобы это время наступило как можно скорее», - заверил Губаревич.