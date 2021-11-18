Рада Украины приняла закон о применении пограничниками боевой техники

Верховная Рада приняла закон об усовершенствовании порядка использования и применения мер принуждения, боевой техники и вооружения личным составом Государственной пограничной службы Украины.

Как передает Укринформ, соответствующий законопроект во втором чтении поддержал 271 народный депутат.

Документ предусматривает внесение изменений в закон «О Государственной пограничной службе Украины» для усовершенствования порядка использования и применения мер принуждения, боевой техники и вооружения, урегулирования порядка осуществления поверхностной проверки личным составом ГПСУ при выполнении задач по охране государственной границы и суверенных прав Украины в ее прилегающей зоне и исключительной (морской) экономической зоне, при непосредственном привлечении к осуществлению мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии против Украины, а также для устранения реальной угрозы жизни или здоровью человека и/или пограничника.

Предлагается военнослужащим, а также работникам ГПСУ предоставить право осуществлять по основаниям и в порядке, установленным законами, визуальный осмотр лиц, вещей и транспортных средств (поверхностная проверка), личный осмотр задержанных и осматривать и в случае необходимости изымать вещи, которые могут быть вещественными доказательствами или причинить вред жизни или здоровью человека.

Законом устанавливаются условия и пределы, вид и интенсивность применения мер принуждения с учетом конкретной ситуации, характера правонарушения и индивидуальных особенностей лица, совершившего или совершающего правонарушение.

В законе определяются особенности применения той или иной меры или средства принуждения: физического воздействия, применения и использования специальных средств, огнестрельного оружия, вооружения и боевой техники, оружия кораблей, катеров и судов, вооружения воздушных судов, применения оружия и боевой техники в особый период поверхностной проверки.