Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией $50 млрд акционерам ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов отменил решение, вынесенное апелляционным судом Гааги о выплате Россией более $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа, и постановил пересмотреть данное дело.

Об этом говорится в распространенном в пятницу решении суда, сообщает ТАСС.

"Верховный суд отменил решение апелляционного суда и направил дело на повторное рассмотрение в апелляционный суд Амстердама для вынесения решения", - говорится в документе.

В инстанции подчеркнули, что кассационная жалоба, поданная российской стороной, удовлетворена по одному пункту. По мнению Верховного суда, "довод Российской Федерации о том, что акционеры совершили мошенничество в арбитражном разбирательстве, был ошибочно отклонен апелляционным судом по процессуальным основаниям и должен был быть рассмотрен с содержательной точки зрения".

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить более $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum.

Этот вердикт был обжалован в окружном суде Гааги, который встал на сторону Москвы, признал в апреле 2016 года решения арбитража недействительными и снял с России. Однако вышестоящая инстанция - апелляционный суд Гааги - в феврале 2020 года отменила вердикт окружного суда и восстановила арбитражные решения, вновь обязав РФ выплатить более $50 млрд. В мае 2020 года было объявлено, что Россия подала кассационную жалобу на это решение в Верховный суд Нидерландов.

До банкротства нефтяной компании "ЮКОС" 1 августа 2006 года более 50% ее акций контролировались гибралтарской компанией Group Menatep Limited (впоследствии была переименована в GML) через цепочку дочерних компаний (Yukos Universal, остров Мэн; Hulley Eneterprises, Кипр). Еще около 10% акций принадлежали кипрской фирме Veteran Petroleum. Владельцем 70% акций GML до 2003 года был основатель ЮКОСа Михаил Ходорковский, после ареста в 2003 году он передал свой пакет в GML Леониду Невзлину. Кроме Невзлина, GML контролируют Платон Лебедев, Михаил Брудно, Владимир Дубов и Василий Шахновский (у них по 7,3-8,6% акций компании).

В ходе процедуры банкротства ЮКОСа активы были распроданы конкурсным управлением для погашения задолженности. Ключевые добывающие "дочки", числе "Юганскнефтегаз", "Самаранефтегаз" и другие, по итогам аукционов были приобретены "Роснефтью".

Несогласные с этим решением Yukos Universal, Hulley Eneterprises и Veteran Petroleum подали в 2007 году иск в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Бывшие акционеры утверждали, что российское правительство экспроприировало активы ЮКОСа, и требовали возмещения убытков по 45-й статье европейской Энергетической хартии, защищающей инвесторов от экспроприации. Россия подписала хартию в 1994 году, но не ратифицировала ее. Первоначальная сумма претензий GML к России составляла $28,3 млрд. Впоследствии она увеличилась до $103 млрд.

18 июля 2014 года Гаагский арбитраж постановил, что Россия нарушила Энергетическую хартию и Hulley Eneterprises может претендовать на компенсацию в размере $39,97 млрд, Yukos International - на $1,85 млрд, Veteran Petroleum - на $8,2 млрд. Также суд решил, что Россия должна возместить $65 млн расходов на судебные издержки. Согласно судебному решению, опубликованному 28 июля, Россия обязана была выплатить эту сумму до 15 января 2015 года, затем в случае невыплаты на нее должны были дополнительно начисляться проценты (3,3-3,5% годовых).

Сумма компенсации - $50 млрд - стала рекордной в истории суда.

С 2015 года акционеры ЮКОСа добивались ареста ряда государственных счетов РФ и российских государственных организаций в странах Европы. Так, в начале апреля 2016 года во Франции были арестованы около $700 млн, принадлежащих госкорпорации Роскосмос и оператору спутниковой связи "Космическая связь". Во всех случаях арест и блокировка счетов вскоре снимались.

В 2014 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа на €1 млрд 866 млн к России, заявив, что РФ нарушила целый ряд положений Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (в том числе право на свободное судебное разбирательство, защиту от дискриминации и др.) при рассмотрении налогового дела ЮКОСа. 19 января 2016 года Конституционный суд РФ разрешил не выполнять решение Европейского суда о выплате €1 млрд 866 млн акционерам ЮКОСа, назвав его противоречащим нормам Конституции РФ.