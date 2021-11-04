Узбекистан отменил блокировку соцсетей через несколько часов после ее введения

Власти Узбекистана через несколько часов после введения отменили блокировку ряда соцсетей и месенджера Telegram.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Шерзод Асадов.

"Президент проинформирован об односторонних, не продуманных до конца действиях "Узкомназорат" (Узкомнадзора), принятых по указанию правительства. В скором времени доступ ко всем социальным сетям будет восстановлен", - сообщил Асадов в своем Telegram-канале.

В пресс-службе кабинета министров Узбекистана "Интерфаксу" сообщили, что за "непродуманные и несогласованные действия" освобожден от занимаемой должности начальник Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций (Узкомнадзор) Голибшер Зияев.

Ранее Узкомнадзор включил в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных соцсети "Одноклассники", YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook, мессенджер Telegram. В июле нынешнего года Узкомнадзор ограничил деятельность в стране TikTok, Twitter, "ВКонтакте", Skype и китайской Wechat.

В октябре 2019 года в Узбекистане вступил в силу закон "О персональных данных", согласно которому личные сведения о гражданах страны можно будет собирать только с их ведома. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в конце января текущего года подписал поправки в этот закон, в соответствии с которыми с 15 апреля все интернет-ресурсы обязаны хранить персональные данные граждан на территории страны.